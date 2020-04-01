Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Türkiye’de tersine göç başladı. Şehirlerde yaşayan binlerce kişi, sadece yazın uğradıkları köylerine alelacele döndü. Bu tedbirsizce davranış sonrası bazı yerlerde virüse rastlandı. Hemen akabinde İçişleri Bakanlığı, 21 şehirde 50 belde, mahalle, köy ve mezrayı karantina altına aldı. Bu durumun ardından diğer köylerde de panik havası oluştu. Buralarda ikamet edenler, büyükşehirlerde bulunanlara “Gelmeyin” çağrısı yaptı. Giresun Tirebolu’na balı Özlü köyünün muhtarı Bahtiyar Küçük “Köyümüze bir haftada yüzden fazla kişi geldi. Nüfusumuz 300’den 400’lere çıktı. Hâlâ da gelmeye devam ediyorlar. Devlet bu konudaki tedbirlerini daha da artırmalı” dedi. Espiye ilçesine bağlı Avluca köyünde oturan Ayşe Eryılmaz da “Gurbette olanlar erken döndü. Normalde yazın olan kalabalık, şimdiden geldi. Onlardan hastalık kapacağız diye korkuyoruz ama tarlada, bahçede çalışmak, sığırlarımı otlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı. 35 senedir İstanbul’da ikamet eden Tanju Ünlüer de daha güvenli olduğu düşüncesiyle ailesini alıp köyüne döndüğünü aktardı. Yozgat merkeze bağlı Tayıp köyü muhtarı Ercan Kocamaz ise dışarıdan tüpçü, sütçü ve fırıncı dışında kimseyi sokmama kararı aldıklarını belirtti. Bu arada Karabük Valisi Fuat Gürel, konuyla alakalı İl Pandemi Kurulunu topladı. Gürel “‘Virüs değil insan geziyor’ ilkesine bağlı hareket ediyoruz. Hastalık, büyükşehirlerden bütün ülkeye yayılmakta. Biz de tedbirleri sıkılaştırıyoruz. Köy muhtarlarımız, dışarıdan biri geldiğinde hemen bize bildiriyor. Akabinde bu kişileri kontrolden geçiriyoruz. Mahalle muhtarları da aynı şeyi yapmaya çalışıyor ancak kalabalık olduğundan zorluk yaşanıyor. Vatandaşlar olayın ciddiyetini anlamalı” dedi.