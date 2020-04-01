Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle pozitif vakaların belirlendiği 3 köyün ardından Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünün de karantinaya alındığı bildirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korkut ilçesi Güneyik köyünde korona virüsünün çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine köy, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır” denildi.
Muş’ta 1 köy daha karantinaya alındı
01.04.2020 - 19:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle 1 köy karantinaya alınırken, kentte karantinaya alınan köy sayısı da 4’e yükseldi.
Etiketler : Muş,
693042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693042.aspx
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