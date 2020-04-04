Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Kimisi ‘Araç Dezenfeksiyon Tüneli' hizmetini sunarken; kimisi ise kalabalık yerlerin girişine vatandaşlar için yukardan fıskiye şeklinde dezenfekte istasyonu kurdu. Belediye yetkilileri, bu uygulamaların insan sağlığına zararlı olmadığını söylese de, Sağlık Bakanlığı bunun tersini söylüyor. Yetkililer, bu tünellere giren pozitif kişilerin, virüs kapmayan negatif kişiler için tehlike oluşturabileceği görüşünü dile getirdi. İnsan sağlığını tehdit eden bir uygulama olduğunu belirten Bakanlık “Bu tünellerde su bile verilse buharlaşıyor. Buharlaşma sonucu küçük partiküller oluşuyor. Bu da, hastalıklı bir kişinin öksürerek bıraktığı mikroplarla birleşip sonraki kişinin hastalanmasına sebep olabilir” dedi. En güzel tedbirin evden çıkmamak olduğunu belirten yetkililer, evde su ve sabunla yapılacak temizliğin daha önemli olduğuna dikkat çekti.