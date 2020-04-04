Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un da dahil olduğu 31 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

Kentte askerliğini tamamlayanların durumu ise merak konusu oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir.

Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi” alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir."

