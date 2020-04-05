Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında önceki gün komutanlar ile bir toplantı yaptı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal yer aldı. Virüse karşı gereken bütün tedbirleri en sıkı şekilde aldıklarını belirten Akar, Bakanlık bünyesinde kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezinin (COMMER) çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Tıbbi malzeme üretimine başladıklarını belirten Bakan “Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlükleri tarafından haftada toplam bir milyon maske, beş bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada beş bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmekte. Önceki gün itibarıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mamak tesislerinde maske üretimine yönelik yeni tedarik ettiğimiz makine ve teçhizatın kullanımına başladık. Bu durumda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca da haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu sayılarda üretim yapacağız. Bu üretimlerimizi daha da artırmak için yoğun bir çalışmanın içindeyiz” dedi. Bakan, ayrıca koronavirüs hastalarına faydalı olacağını düşündükleri bazı ilaçların tedarik ve gerekli ham maddelerini aldıklarını, bunların üretimi için de gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.