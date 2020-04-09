Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İSTANBUL - Koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara birçok sosyal destek grubu tarafından hizmet veriliyor. Maaşı eve götürülen, gıda ve benzeri ihtiyaçları karşılanan yaşlılar, aynı zamanda kötü niyetli kişilerin de hedefi oldu. Vefa Grubu üyesi gibi davranarak yaşlıların kapısını çalan dolandırıcılar, ‘Maaşını çekelim’ dedikleri yaşlıların kartıyla alışveriş yapıp ortadan kaybolunca korku başladı. Öte yandan köylerde yaşayan emekliler de maaşlarını çekememekten, şikâyetçi. Konuştuğumuz bir emekli “Dışarı çıkmamız yasak. Çıksak bile köyde para çekecek yer yok. Ben kartımı başkasına verip maaşımı çektiremem. Dolandırıcılıkları da duyuyoruz. Köyde parasız kaldık. Mecburen köy bakkalına, köye gelen sebzecilere veresiye yazdırıyoruz. O da nereye kadar? En fazla bir ay bekler” diye şikayet ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜDER) Yöneticilerinden Cafer Tufan Yazıcıoğlu “Ben de emekliyim. Başkasına kartımı vermek istemem. Kaldı ki köyde yaşayan emekliler tutucu. Evladına bile vermekten çekinir kartını. Dolandırıcılıkları da duyuyorlar televizyondan. Köylülerimiz kamu bankasında tutar maaşını. Bu bankalar maaşların yatırıldığı günlerde elemanlarıyla maaşları emeklilerimize götürebilir. Gezici şube bu dönemde seçenek olabilir” diyor.