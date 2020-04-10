Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavşoğlu paylaşımında, "Türkmen kardeşlerimiz, Irak’tan otobüslerle ülkemize gelen vatandaşlarımızla ekmeklerini paylaştılar. Halalarının, amcalarının hazırladığı kumanyayı ikram ettiler. Rabbim onlardan razı olsun. Türkmen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve gönül bağımız hiçbir zaman kopmayacak" dedi.