Dışişleri Bakanı Çavşoğlu paylaşımında, "Türkmen kardeşlerimiz, Irak’tan otobüslerle ülkemize gelen vatandaşlarımızla ekmeklerini paylaştılar. Halalarının, amcalarının hazırladığı kumanyayı ikram ettiler. Rabbim onlardan razı olsun. Türkmen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve gönül bağımız hiçbir zaman kopmayacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
10.04.2020 - 21:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 21:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gelen Türkmenlere vatandaşların kumanya ikram ettiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
695585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695585.aspx
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