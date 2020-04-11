Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri, Bakanlığın "444 0 632" numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşlara yaklaşık bir haftadır psikososyal destek vermeye başladı. Bu amaçla 242 adet rehberlik ve araştırma merkezlerinde gönüllü olarak rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşan ekip görev yapıyor.

YÜZDE 77 PSİKOSOSYAL

MEB’in destek hattına 1 Nisan ile 7 Nisan tarihleri arasında ‘Kişisel sosyal gelişim alanı’ kapsamındaki başvuruların büyük bölümü psikososyal yardım taleplerinden oluştu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, başvuran öğrenci ve velilerin yüzde 77’ine psikososyal, yüzde 7.3’üne aile içi iletişim, yüzde 6’sına öfke kontrolü, yüzde 4’üne de teknoloji bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti verildi.

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISI

Öğrencilerin akademik gelişim sürecini desteklemek için nelere dikkat edilmesi konusunda gelen çağrıların da yüzde 29’unu sınav kaygısı, yüzde 27’sini ders çalışma alışkanlıkları, yüzde 26’sını ise verimli ders çalışma yöntemleri oluşturdu.

MEB’in çağrı merkezi aracılığıyla, velilerin, özel öğretim alan çocuklarının rapor işlemleri, ders içeriklerine nasıl ulaşacakları gibi konulardaki taleplerine de cevap verildi. Bu amaçla, rehberlik hattını arayanlardan yüzde 50’sine çocukları ile ilgi rapor süreci hakkında, yüzde 17.9’una uzaktan eğitime erişim konusunda, yüzde 16.1’ine de EBA TV’deki içerikler konusunda destek sunuldu.