Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Bursa sokakları ve caddelerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların kimlik ve görev kartları kontrol edildi. Yoğunlukla sağlık çalışanı ve görevli personelin sokakta olduğu, şu ana kadar yasağa uymayanın kontrollere takılmadığı öğrenildi.