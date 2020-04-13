Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde görülen yeni tip Koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin Korona virüse yakalandığı, Baş'ın Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
BTP Genel Başkanı Haydar Baş da Koronavirüse yakalandı
13.04.2020 - 10:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın Koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : haydar baş,koronavirüs,vaka,aile,story_,
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