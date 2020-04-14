Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı. Koronavirüs salgın riskinin ilk gününden itibaren adliyelerde, cezaevlerinde gerekli bütün tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan Gül, hükümlü ve tutukluların can sağlığının devlete emanet olduğunu belirtti. Gül, "Onların salgından etkilenmemesi için alınan ve personelimizin fedakârlıkla uyguladığı bütün tedbirler sayesinde ilk günden bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görülmemiştir" dedi.

Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberi aldıklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Beş açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 teşhisi konuldu. Bunlardan üçü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir koordinasyonla hastanelerde tedavileri devam eden hükümlülerin sağlık durumlarını, başsavcılıklarımız, cezaevi savcılarımız, cezaevi yönetimlerimiz anbean takip etmektedirler. Bu süreci büyük bir şeffaflıkla götürerek, sağlıklarını en başa alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yetmiş binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik. Şu gün itibarıyla da kontrol edilebilir bir seviyededir."

14 HÂKİM VE SAVCININ TESTİ POZİTİF

Tedbirleri süratle almak ve bunlara uymak konusunda gösterdikleri büyük titizliğe rağmen adalet teşkilatında da pozitif vakalar bulunduğunu bildiren Bakan Gül, bugüne kadar, 14 hâkim ve cumhuriyet savcısı, 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumu personeli ve 34 adli tıp personelinin testlerinin de pozitif çıktığını kaydetti. Gül "Tesellimiz yoğun bakımda olmamaları, sağlıklarının iyi olmasıdır. İzolasyon altında tedavi ve iyileşme süreçleri devam etmektedir" diye konuştu.

71 İLDE 1.097 KİŞİYE SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Gül, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesindeki döneme has suçlarla ilgili son bir ayda 71 şehirde toplam 1.097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gül, koronavirüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranışlarla ilgili sekiz, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 207 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişi hakkında adli soruşturma açıldığını kaydetti.

MUHALEFET, 'VEYA'NIN 'YA DA' OLMASI İÇİN BİLE ÖNERGE VERDİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, dün sosyal medya hesabından, İnfaz Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında muhalefetin 'veya'nın 'ya da' olarak değiştirilmesi için bile önerge verdiğini paylaştı. İnfaz Teklifi, TBMM'de muhalefetin engelleme girişimlerine takılırken CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin, teklifin 5'inci maddesinde yer alan 'Karar' ibaresinin 'Hüküm', 22'nci maddesindeki 'Geceleyin' ibaresi 'Gece vakti' ve 25'nci maddedeki 'veya' ibaresinin 'ya da' şeklinde değiştirilmesi için verdiği önergeler tepkilere sebep oldu. Turan konuyla ilgili sosyal medyadan "Bu kadar gündem içinde bir daha söyleyelim, en büyük sorunumuz muhalefet! Görüşülen İnfaz Yasası’ndaki en orijinal önergeyi bulun bakalım:)" değerlendirmesini yaptı.