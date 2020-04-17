Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksi bir uygulamanın sadece salgının yayılmasına değil, askerlerin güvenliğini de riske atacağını belirten uzmanlar, kışlada kalacak Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu korumak için ailelerine teşekkür mektubu gönderilmesi teklifinde bulundu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Bizim ordumuz hem yurt içinde hem sınır ötesinde teröre karşı mücadele ediyor. Bu mücadelenin mutlaka istikrarlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunu yaparken de salgın yolu ile dışarıdan içeriye, içeriden de dışarıya istikrarsızlığın transfer olmasına engel olmak gereklidir” dedi. SETA Güvenlik Araştırmacısı Murat Aslan da “Özlük hakları baki olmak üzere askerlerin bir müddet daha kışlada görevlerine devam etmeleri, hem kendileri için hem de aileleri için yerinde bir karar olarak değerlendirilmeli” ifadesini kullandı.