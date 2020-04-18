Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi
18.04.2020 - 14:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,
697552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697552.aspx
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