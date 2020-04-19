Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Koronavirüs salgınıyla beraber pek çok iş yeri uzaktan çalışma modeline geçerken; bu durum işletmeler için büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar, bu işletmelerin yüzde 79’unun hiçbir siber güvenlik tedbiri almadığını belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ise siber tehditlere karşı işletmelerin uygulayabileceği güvenlik tedbirlerini 7 başlıkta topladı. Tedbirler şu şekilde sıralandı:

SALDIRI ODAĞINDA OLMAYIN

∂ Siber saldırıların odağında yer almamak için çalışanlarınızda gerekli farkındalığı arttırın.

∂ Çalışanlarınız ve kurumsal altyapınız arasındaki bağlantının sadece güvenli bir kanal üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayın.

∂ Erişim izinlerini, erişim sağlanması gereken zaman ve sistemlerle sınırlı tutun.

İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA

∂ Erişimin yalnızca kurumsal güvenlik politikalarında izin verilen ve denetlenebilen cihazlardan gerçekleştirilebilmesini sağlayın.

∂ Erişim sağlanacak cihazların sistem ve güvenlik güncellemelerinin yapıldığından emin olun.

∂ İki aşamalı kimlik doğrulama mekanizması kullanmaya özen gösterin.

∂ Ağ sınır koruma cihazlarınızı ihtiyaç duyulan en az yetki prensibine uygun olarak yapılandırın.