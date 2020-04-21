Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü’ne ev sahipliği yapan Burdur’un Yeşilova ilçesinde dün akıl almaz bir hadise yaşandı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, sabah saatlerinde evlerinde kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan çift tedavi altına alındı. Olayla ilgili iki kişi yakalandı.

Aralarında Engin Özkoç, Seyit Torun, Gürsel Tekin, Tuncay Özkan, Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimlerin bulunduğu CHP’liler ağız birliği yaparak CHP’li başkanın Salda Gölü’ndeki kumları geri getireceğini söylediği için vurulduğunu ima etti. CHP’lilerin algı operasyonu Başkan Şenel’in ameliyattan çıktıktan sonra yaptığı açıklama ile ayyuka çıktı. Saldırının Salda Gölü’yle değil, belediyeye ait olan Salda Lake Otel’in ruhsatının iptali ile ilgili olduğunu belirten Şenel şunları söyledi:

“MESAJ ANLAŞILDI” DİYE BAĞIRDIM

“Saat 05.00’e doğru evimin kapısı çalındı. Kapı arkasındaki kişiye ‘Kimsiniz?’ diye sorduğumda ‘Polis, polis’ karşılığını verdi. Kapıyı açınca hiçbir şey söylemeden ayaklarıma sıkmaya başladı. Arka arkaya beş kurşun sıktı. Ben yere düştüm. O an yanımda bulunan eşime de kurşun sıkınca ‘Yeter artık, tamam, mesaj anlaşıldı’ diye bağırdım. Bunun üzerine saldırgan, hiçbir şey söylemeden bahçe dışında çalışır hâlde bekleyen otomobile binip ayrıldı.”

FUHUŞ YAPILAN OTELİ KAPATTIM

Yeşilova Belediyesine ait bir otel bulunduğunu, burada fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart'ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini söyleyen Şenel "Otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir sebebi yok" diye konuştu.

Şenel'i hastanede ziyaret eden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de bir otelin ruhsatını iptal etmesi sebebiyle gözdağı verme amacı taşıdığını düşündüklerini belirtti. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Başkan Şenel ve eşini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİLİK: SALDIRGANLAR YAKALANDI OLAYIN SALDA İLE İLGİSİ YOK

Dün akşam saatlerinde Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada “Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayın şüphelisi mülkiyeti belediyeye ait bölgedeki bir otelin işletmecisi olan E.E’dir. Şüpheli işletmeci iki tabanca ve 6 kişiyle Antalya’da yakalandı” denildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ise, zanlının çocuk istismarı suçundan kaydının bulunduğunu açıkladı.