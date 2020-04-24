Bakan Varank: (Türkiye’nin Otomobili) “Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz."
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
24.04.2020 - 14:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: (Türkiye’nin Otomobili) “Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz."
Etiketler : Bakan Varank,
699153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699153.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER