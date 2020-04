Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bu hafta içinde yapılan kabine toplantıları ve parti yetkili kurulları toplantılarında, tedavi sürecinde edinilen tecrübelerin tıbbi yayınlarla diğer ülkelere anlatılması gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine ve MYK sunumlarında, önümüzdeki günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koordinasyonunda bir toplantı gerçekleştirileceğini ve Türkiye’nin uyguladığı yöntemlerin detaylı bir şekilde anlatılacağını dile getirdi. Özellikle, koronavirüs hastalarına birçok ülkenin yoğun bakım aşamasında verilen ilaçlara erken evrede başlanması nedeniyle elde edilen başarıya ilişkin veriler diğer ülkelerle de paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, Türkiye’nin salgın konusundaki mücadelesinde kullandığı yöntemin diğer ülkelerle paylaşılmasının önemine dikkat çektiği belirtildi. Koca, yaptığı sunumlarda Türkiye’nin salgınla mücadelesine ilişkin şu bilgileri verdi:

POZİTİF OLAN HER HASTAYA TEDAVİ

“Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı olarak uyguladığı tedavi yöntemi bu süreçte başarılı olmamızı sağladı. Biz, testi pozitif çıkan her hastaya tedaviyi uyguluyoruz. Birçok ülke ise bunu yapmıyor. Yoğun bakıma yatan hastalara ilaç veriliyor diğer ülkelerde. Biz her hastaya uyguluyoruz. İlaç sıkıntımız yok. Geldiğimiz nokta iyi. Erken ilaca başlayarak yoğun bakıma geçişler ve solunum cihazına bağlanma oranı da düştü. Entübe hastaların yüzde 50’si kaybediliyordu. İlaca hemen başlayarak bu oranı düşürdük. Türkiye’nin uyguladığı bu yöntemi dünyaya anlatacağız. DSÖ ile irtibat hâlindeyiz. Yakında bir video-konferans toplantısı olacak. Türkiye’nin tecrübeleri anlatılacak”

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantılarda, normalleşme adımları ile ilgili olarak Ramazan Bayramı sonrasına dikkat çekildi. Bakan Koca, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra, daha önce alınan 65 yaş ve 20 yaş sınırlaması kararının da vaka oranının düşmesinde çok etkili olduğunu anlattı. Erdoğan da, ramazan sonrasında Türkiye’nin az da olsa nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görülmesinin beklendiğini dile getirdi.