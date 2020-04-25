Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te bulunan mülklerinden kira almayan 70 yaşındaki iş insanı Dikran Masis, bütün mülk sahiplerine de seslendi. Bu zor sürecin dayanışmayla atlatılabileceğine işaret eden Masis "Salgının ortaya çıktığı ilk gün, kira almamaya karar verdim. 'Kimin elektrik ve su borcu varsa almayın' dedim" ifadelerini kullandı. Karantina günlerinde insanlardan kira istemenin doğru olmadığını dile getiren Masis "Dükkânlar kapalı. Bundan dolayı bizim de kira alma hakkımız yok. 1.447 kiracım evine kapanmış, bunun yanında birde 'Kiramı nasıl ödeyeceğim' diye mi düşünecek? Ben onların sağlıklı kalmasından yanayım. Yaşanılan bu süreçte birbirimize sırt çıkmamız lazım. Mülk sahibinin iki ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakârlığı bütün mal sahipleri de yapmalı. Her şey devletten beklenmez. Hükûmetimiz bu süreci çok iyi yönetiyor ve bizi gayet iyi yönlendiriyor. Ekonomistler bu süreçten sonra ekonominin kötü olacağını konuşuyor ama boş konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.