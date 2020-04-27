İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarası sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıktığı ve yaya olarak da sokaklarda dolaşıp bankamatiklerden para çektikleri görüldü.
4 günlük kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti
27.04.2020 - 00:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Bursa’da bazı vatandaşların araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara akın ettikleri görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : kısıtlama,sokak,vatandaş,
699769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699769.aspx
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