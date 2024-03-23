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Haberler > Gündem > D100'de 7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı

D100'de 7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli D100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik ise felç oldu.

D100 Karayolu İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul istikametinde 6’sı otomobil, biri hafif ticari araç olmak üzere toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Trafik felç olurken kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araçlar hasar aldı. Kapanan trafik hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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