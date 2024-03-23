D100'de 7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli D100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik ise felç oldu.
D100 Karayolu İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul istikametinde 6’sı otomobil, biri hafif ticari araç olmak üzere toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Trafik felç olurken kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araçlar hasar aldı. Kapanan trafik hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı