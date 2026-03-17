Bursa'da Umut K.'nın, Alman sevgisinden 7 yıl boyunca kaçırdığı oğlu polis operasyonuyla bulunmuştu. Babanın 2 yıl önce öldüğü, ağır kalp hastası olduğu halde yakalanmamak için hastaneye bile gitmediği ortaya çıktı. Öte yandan asıl adı Nazar S. olan çocuğun, babasının isteğiyle Ahmet olarak anıldığı ve polislere ilk cümlesinin "Benim adım Ahmet" olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'yi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi Hanife S.'nin yanına getirdi.

Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., oğlunu Müslüman olarak Türkiye'de büyütmek istediğini belirtip Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine gitmesini söyledi. Rebecca S. bu durumu kabul etmeyince Umut K. oğlunu Hanife S. eşliğinde bir başka yakınının yanına gönderdi. Daha sonra da Alman sevgiliye çocuğun kaybolduğu söylendi.

Bunun üzerine soluğu polis merkezinde alan Alman kadın olanları anlatıp şikayetçi oldu. Bir süre yapılan aramaya rağmen küçük çocuk bulunamayınca Alman sevgili ülkesine dönmek zorunda kaldı.

BABA 2 SENE ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Oğlunu kendi vatanında Müslüman olarak yetiştirmek için canı uğruna direnen baba Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alman sevgili Rebecca S.'nin şikayeti üzerin açılan davanın duruşmasına babaanne Hanife S.'nin de gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, polis tarafından takibe alındı. Bir süre sonra Hanife S.'nin, akrabalarının evinde baktığı torununu alıp, dam diye tabir edilen köy evine getirdiği anlaşıldı ve eve baskın düzenlendi. Nazar S. babaannesinden alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar kameraya da yansıdı.

7 yıl sonra bulunan çocuk adını bile yanlış biliyormuş! Bakın ilk cümlesi ne oldu

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Küçük çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın devreye girmesiyle Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilip devlet korumasına alınırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Nazar S.'nin yapılacak DNA testiyle Rebecca S.'nin çocuğu olup olmadığının oraya çıkacağı testin tam uyumlu çıkması halinde ilk etapta aralıklarla görüşmelerinin sağlanacağı bildirildi.

Çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu (SİR), kaldığı çevrenin araştırmasını içeren rapor, uzman ve pedagog görüşlerini dikkate alarak Nazar S.'nin geleceğine karar verecek. Küçük çocuğun Alman sevgili Rebecca S.'ye mi teslim edileceği yoksa Türkiye'de kalıp Müslüman olarak mı yaşayacağı tartışmalarının ise her iki ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar dikkate alınıp uzman pedegoglarının birlikte alacağı karar çerçevesinde son bulacağı belirtildi.

ADINI 'AHMET' OLARAK BİLİYORMUŞ

2 Yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Umut K.'nın ölmeden önce oğlunun isminin Ahmet olarak kalmasını istemesi üzerine vasiyeti yerine getiren yakınları küçük çocuğa Ahmet olarak hitap etti. Yıllardır Ahmet adına alışan Nazar S.'nin gerçek adına tepki vermediği ismini bile Ahmet olarak bildiği belirtildi. Müslüman olan baba Umut K.'nın Alman annesinin oğlunu, Hristiyan yapmasından endişe ettiği için ağır kalp hastası olmasına rağmen yıllarca canı pahasına hastaneye bile gitmeyip vermemek için mücadele ettiği belirtildi. Nazar S.'nin adını Ahmet olarak bildiği, Nazar ismine tepki vermeyen küçük çocuğun polise söylediği ilk cümlenin "Benim adım Ahmet" olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Umut K.'nin kalp hastası olduğu, hakkında devam eden soruşturma nedeniyle hastalandığı dönemde bile yakalanmamak için tedaviyi reddedip hastaneye gitmediği belirlendi. Umut K.'nin ölmeden önce ailesine, "Çocuğumun ismi Ahmet olarak kalsın, Müslüman olarak vatanında yaşasın" dediği de belirtildi.

Olayla ilgili babaanne Hanife S. ile akrabası Recai M. tutuklanırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

