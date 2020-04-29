Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün ortalama 500’ün üzerinde testin yapıldığı hastanede bu sayı bazı günler binin üzerine çıkıyor. Koronavirüs şüphesiyle gelenler önce Covid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Örnekler büyük bir titizlikle mikrobiyoloji laboratuvarına götürülüyor ve saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçlar belli oluyor. Sağlık çalışanları büyük bir fedakârlıkla çalışıyor. Ayrıca örneklerin hazırlandığı laboratuvarda özel tulumlar, eldiven ve siperlikli maskenin yanı sıra özel koruyucu önlükler ve gözlükler de kullanıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan "Burada yapılan işlemdeki en ufak bir aksilik test sonucunun yalancı negatif çıkmasına sebep olabilir" dedi.

Negatif basınçlı kabin nedir?

PCR örneği alınırken içerideki kirli havayı steril hâle getiren kabin, hastanın bulunduğu alandaki havanın numune alım alanı dışına yayılmasını engelleyerek koruma sağlıyor. Ayrıca hasta çıktığında, havayı temizleyip bir sonraki hastaya da hijyenik bir alan oluşturuyor.



1- Koronavirüs şüphesiyle İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine gelenler öncelikle Covid-19 Müşahede Merkezine getiriliyor.



2- Negatif basınçlı kabinde burun ve ağızdan numuneler alınıyor.



3- Örnekler, mikrobiyoloji laboratuvarında saatler içinde sonuçlanıyor.



İsmail Coşkun İSTANBUL İHA

