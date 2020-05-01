Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Gördes ilçesine bağlı kırsal Beğel Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi. Kentte daha önce Soma, Turgutlu, Demirci, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde bazı apartmanlar ve mahalleler karantinaya alınmıştı.