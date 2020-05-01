Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Gördes ilçesine bağlı kırsal Beğel Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi. Kentte daha önce Soma, Turgutlu, Demirci, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde bazı apartmanlar ve mahalleler karantinaya alınmıştı.
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
01.05.2020 - 01:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
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