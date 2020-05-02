Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezinin raporunda (CIDRAP) salgının nüfusun yüzde 60-70'ine hastalık bulaşmadan durmayacağı öne sürüldü. CIDRAP Direktörü Mike Osterholm CNN Televizyonunda bu orana gönderme yaparak "Bu şeyin hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı" dedi.
Uzmanlar uyardı: İkinci dalga kışın gelecek
02.05.2020 - 05:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 05:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin önde gelen pandemi uzmanları tarafından kaleme alınan bir raporda, koronavirüs salgınının 18 ay ile iki yıl arasında bir süre daha devam edebileceği, sonbahar ya da kış mevsiminde daha büyük ikinci bir dalganın gelebileceği uyarısı yapıldı.
Etiketler : koronavirüs,
701001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701001.aspx
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