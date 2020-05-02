Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezinin raporunda (CIDRAP) salgının nüfusun yüzde 60-70'ine hastalık bulaşmadan durmayacağı öne sürüldü. CIDRAP Direktörü Mike Osterholm CNN Televizyonunda bu orana gönderme yaparak "Bu şeyin hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı" dedi.