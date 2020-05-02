Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok noktasında kutlamalarının adresi olan meydanlar boş kalırken, İstanbul’da Taksim Meydanı’ndaki sembolik anmaya izin verildi. Sendikalar, farklı saatlerde küçük gruplar hâlinde, Kazancı Yokuşu’nu geçerek Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen DİSK’in Beşiktaş’taki genel merkezinde toplanan bir grup, Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Bölgede tedbir alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtti. Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu’nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gruptakiler ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Kadıköy Meydanı'na yürümeye başlayan bir grup da 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı gruptakiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TİP'Lİ ATAY POLİSE SALDIRDI

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Taksim’e yürümek isteyen grubu polis durdurdu. Kalabalığı provoke eden Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, çıkan arbedede polisleri itekledi.