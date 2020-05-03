Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaya inşa edilen Kırmızı Köprü, altından su akmadığı için sosyal medyada gündem oldu ve büyük tepki topladı. Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, eşi benzeri olmayan bu köprünün ilçenin sembolü olduğunu belirterek “Bu köprü düğün fotoğrafları için çok kullanıldı. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunu halkımızla birlikte değerlendireceğiz. Anket başlattık. Olumlu görüşler de var. Bu seyir terası asla yıkılmayacak. Ama revize edilebilir. Üzerinde masalarla kafe tarzında insanların vakit geçirebileceği, aynı zamanda güneşin doğuşunu ve batışını denizi, maviyi, yeşili seyredebilecekleri bir ortam oluşturabiliriz” şeklinde konuştu. Ozan Köse -Ersen Küçük TRABZON İHA