Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı. İşte yapılması gerekenler:

• Her iş yerinin görünür bir yerinde ‘ellerini yıka’, ‘maske tak’ gibi uyarı afişleri bulunacak.

• Olabildiğince az personel çalıştırılacak.

• Koltuklar arasında sosyal mesafe korunacak.

• İçeriye maskesiz müşteri alınmayacak. Sakal, bıyık tıraşı gibi işlemler sırasında maske kısa süreliğine çıkarılabilir.

• Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa yüzde 70’lik alkol ile silinecek. Eğer var ise ön temizlik yapıldıktan sonra yüzde 70’lik alkolle dezenfekte edilecek.

• Tek kullanımlık havlular bulundurulacak, dükkânın girişine el antiseptiği konulacak. Müşteriler içeriye girmeden önce ellerini temizleyecek.

• Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletler kişiye özel olacak.

• Yapılan işlem eldiven takmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılacak. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmayacak. İşlemden sonra çöpe atılacak.

• Satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında saklanacak.

• İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olacak.

• Müşteriye yiyecek ve içecek (Su hariç) ikramı yapılmayacak.

• Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak.

• Ense fırçası kullanılmayacak.

• Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj virüs bitene kadar durdurulacak.

• İş yerleri her gün temizlenecek.

• Tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanacak.

• Müşteriler randevu saatine uyacak.