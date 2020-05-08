Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı. İşte yapılması gerekenler:
• Her iş yerinin görünür bir yerinde ‘ellerini yıka’, ‘maske tak’ gibi uyarı afişleri bulunacak.
• Olabildiğince az personel çalıştırılacak.
• Koltuklar arasında sosyal mesafe korunacak.
• İçeriye maskesiz müşteri alınmayacak. Sakal, bıyık tıraşı gibi işlemler sırasında maske kısa süreliğine çıkarılabilir.
• Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa yüzde 70’lik alkol ile silinecek. Eğer var ise ön temizlik yapıldıktan sonra yüzde 70’lik alkolle dezenfekte edilecek.
• Tek kullanımlık havlular bulundurulacak, dükkânın girişine el antiseptiği konulacak. Müşteriler içeriye girmeden önce ellerini temizleyecek.
• Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletler kişiye özel olacak.
• Yapılan işlem eldiven takmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılacak. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmayacak. İşlemden sonra çöpe atılacak.
• Satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında saklanacak.
• İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olacak.
• Müşteriye yiyecek ve içecek (Su hariç) ikramı yapılmayacak.
• Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak.
• Ense fırçası kullanılmayacak.
• Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj virüs bitene kadar durdurulacak.
• İş yerleri her gün temizlenecek.
• Tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanacak.
• Müşteriler randevu saatine uyacak.
Fön çekmeye izin yok
Cilt bakımı ve makyaj yapmak yasak. Ense fırçası kullanımına izin yok. Müşteriye çay da ikram edilmeyecek.
Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı. İşte yapılması gerekenler:
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