Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Askerî müzelerdeki eserlerin yurt içi ve yurt dışında sergilenmesi için gelen taleplerde ise Genelkurmay Başkanlığı yerine Millî Savunma Bakanlığının (MSB) görüşü alınacak. Uygun görülen müracaatlar ise Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak.

Kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılması konusunda nakil ve ambalajlamanın varlıkların özelliklerine göre uzman bir firma tarafından yapılması şartı getirildi. Yönetmelikte ayrıca varlıkların sigorta poliçelerinin yanı sıra, sigorta priminin ödendiğine dair makbuz alınması şartı da eklendi.

Yönetmelikte, yurtdışına varlık götürecek veya getirecek yabancı görevlilerin tanımları da revize edildi. Eski yönetmelikte bu kişiler “Türkiye’de görevli elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ile konsolosluklar mensubu diplomatik statüye sahip kişiler” olarak tanımlanırken, yeni düzenlemede “Türkiye’de görevli diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile uluslararası kuruluşlar mensubu diplomatik statüye sahip kişiler” olarak yer aldı.