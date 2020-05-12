Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar, bütün süreçlerde uygulanan tedbirlerin kapsamının genişletileceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti: Fiziki şartlar sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları, sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında gerekli düzenlemeler yapılarak. Bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak" dedi.

Hüseyin Keskin "yeni normal düzene geçiş" sürecindeki tedbirleri İstanbul Havalimanı'nda inceledi.

Tuncer Cengiz İSTANBUL İHA