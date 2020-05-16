Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 karşı bakanlık bünyesinde yürütülen anti-serum çalışmaları kapsamında, izole edilen virüsün önümüzdeki hafta hayvanlara verilmeye başlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: Hayvanlar virüsle hafif de olsa hastalık geçirecek. O hastalık sonucunda geliştirdiği antikor sayısı çoğalacak ve biz kan ve diğer unsurlardan arındırarak antikoru almış olacağız. Bu çalışma toplamda eylüle kadar sürecek ve aşı çalışmalarına da örnek olacak. Bu çalışma başarılı olduğu zaman aşı prototipi üretilmiş olacak.

İstanbul ve Ankara’da atık sularda virüsle ilgili tarama yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli “Özellikle vakaların olduğu bölgelerde atık sularda yoğunlaşma olduğunu görüyoruz” dedi.