Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar yollara döküldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve bağlantı yollarında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. İş çıkış saatinde özellikle Avrupa’dan Asya’ya geçişte zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
4 günlük kısıtlama öncesi vatandaş yine yollarda: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
21.05.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunlaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,trafik,korona,
705833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705833.aspx
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