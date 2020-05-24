Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramının birinci günü 2 bin 90 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar yazı beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söylediler. Kar yağışı sonrası sürücüler hayli zorluklarla yolda ilerlediler.