Ramazan Bayramının birinci günü 2 bin 90 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar yazı beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söylediler. Kar yağışı sonrası sürücüler hayli zorluklarla yolda ilerlediler.
Bayramda lapa lapa kar yağdı
24.05.2020 - 20:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da Ramazan Bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bayram,kar,erzurum,
706517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706517.aspx
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