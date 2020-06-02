Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Toplantıda, teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir." ifadesine yer verildi.

MGK Bildirisinde, "Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir." denildi.

Bildiride, Covid-19 salgınına ilişkin, "Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir." denildi.

MGK Bildirisinde, "Meşru hükümetin Libya'da barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabaya ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecektir." vurgulandı.

MGK Bildirisinde, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir." denildi.