Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzalanan ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ kapsamında bu yıl Türkiye, Lefkoşa’ya 1,03 milyar TL hibe desteğinde bulunurken, finanse edilecek altyapı projelerinin detayları netleşti. Mali yardımlar ile sağlıktan eğitime, savunmadan ulaştırma ve tarım sektörüne kadar KKTC’de birçok proje gerçekleştirilecek. Projeler arasında daha önce yerli İnsansız Hava Araçları (İHA) için operasyonel hâle getirilen Geçitkale Havaalanı’na polis karakolu ve itfaiye teşkilatı kurulması ile Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane inşa edilmesi de bulunuyor. Başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusuna kalan havaalanından geçen aralıkta İHA’lar devriyeye başlamıştı. 1982'de Türk savaş uçakları için yapılan havaalanı hiç kullanılmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa’da 270 dönümde yapımına başlanan ve projesinde sona gelinen 500 yataklı yeni hastane de odaları, ameliyathane ve laboratuvarlarıyla teknolojik ve modern bir anlayışla hizmet verecek. KKTC Polis Teşkilatının güçlendirilmesi ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı çalışmalarına da katkı verilecek. Anıtlar, şehitlikler, müzelerin bakım ve onarımına destek sağlanacak. KKTC e-Devlet çalışmalarına Dijital Türkiye çalışmalarıyla koordinasyon içerisinde devam edilecek. Eğitim ve öğretim projelerinin geliştirilmesi ile hayvancılık ve organize hayvancılık bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.