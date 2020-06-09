Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesabı tutmadı.

Halen 800-900 bandında olan günlük vakaların, hesaplamalarda yüzde 40’lık bir sapmaya denk geldiği belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre hükümette yapılan değerlendirmelerde, normalleşmeyle ilgili atılan adımlarda, geri gidilmesi yerine kurallara uyulmasının sağlanması yönünde görüş oluştuğu ifade ediliyor.

ETKİSİ AZALMADI

Verilen bilgilere göre koronavirüsün etkisinin azaldığına dair hiçbir bilimsel makale bulunmuyor.

Vatandaşlar üç konudaki yanlış algı nedeniyle kurallara uymuyor.

Bilinenin aksine,

- Virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı,

- Sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği,

- Salgının bitmediği, vurgusu yapılıyor.



Bu nedenle toplum sosyolojisinin yönetilmesi için, kurallara uyulmasının sağlanması, denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların bilim insanları ve medya yoluyla yoğunlaştırılması planlanıyor.

GERİ ADIM YOK

Uzmanlar, önümüzdeki hafta ortasında günlük vaka rakamlarının 1100 civarına çıkabileceğini dile getiriyorlar. Ancak buna rağmen normalleşme adımlarından geri adım atmadan, kurallara uyulmasının sağlanması gerektiği dile getiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde, toplumun yüzde 50’sinin kurallara uyduğu, vaka sayısındaki artışın kurallara uymayan kesimin tutumundan kaynaklandığı belirtiliyor.