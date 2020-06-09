AK Partili Mehmet Muş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz'da gerekli adımlar atılacak" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Ayasofya açıklaması
09.06.2020 - 17:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Partili Mehmet Muş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz'da gerekli adımlar atılacak" diye konuştu.
Etiketler : AK Parti,Mehmet Muş,
709929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709929.aspx
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