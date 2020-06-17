Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Koca konuşuyor - CANLI
17.06.2020 - 19:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Etiketler : fahrettin koca,sağlık bakanı,
711732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711732.aspx
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