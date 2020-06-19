Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait 500’den fazla hedef imha edildi.

Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK’ya yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Pençe-Kartal Operasyonu’nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin’de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekâtı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor. Zor arazi şartlarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hâle getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.

İHA VE SİHA’LAR SÜREKLİ TAKİPTE

Operasyonun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait belirlenen 500’den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın (Çok Namlulu Roketatar) yanı sıra SİHA ve F-16’lardan yapılan atışlarla imha edildi. Atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından, belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekâtı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Komandolar, yer yer 1.900 metre ve üzeri yüksekliğe çıkan zorlu arazi şartlarında terör yuvalarına girmeyi sürdürürken İHA ve SİHA’lar da bölgeyi sürekli tarıyor.

TSK tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, TSK komuta kademesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde operasyonu gece boyunca yakından takip etti, talimatlar verdi. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle birlik komutanlarına hitabında “Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız. İnşallah Pençe-Kaplan Operasyonu’nu da başarıyla kapatıp komandonun tarihine, Kara Kuvvetlerimizin tarihine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz” dedi.