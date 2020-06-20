Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS sınavı sona erdi. İki oturumdan oluşan sınavda öğrenciler toplam 155 dakika ter döktü. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu ve süresi 80 dakika oldu. Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular geldi. İlk oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te bitti. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular çözüldü ve saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sınav tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı."