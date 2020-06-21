Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen hafta içinde yaptığı görüşmede, Bahçeli’nin daha önce açıkladığı altı maddelik ‘Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu değişikliği, milletvekilli dokunulmazlıkları, Siyasi Etik Yasası çıkarılması, iç tüzük değişikliği ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili düzenleme yapılması’ önerisi de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi ile birlikte bu konuda bir adım atıldığını, barolar ve meslek kuruluşları ile ilgili çalışmanın devam ettiğini ve bunun kısa süre içinde Meclis gündemine getirileceğini söylediği öğrenildi. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili olarak AK Parti bünyesinde kurulan komisyonun çalışmasını sürdürdüğünü belirten Erdoğan’ın, MHP’den gelecek tekliflerle de atılacak adımların olgunlaştırılacağını dile getirdiği ifade edildi.

Bahçeli’nin dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri olan Siyasi Etik Yasası’nın çıkarılması konusunda ise Erdoğan, AK Parti’nin geçmişte bu konuda bir taslak hazırladığını hatırlatarak, ekim ayından itibaren bu hazırlıkların ele alınabileceğini söyledi. Söz konusu taslak 2016’da AK Parti tarafından gündemine getirilmiş, ancak sonrasında rafa kaldırılmıştı. Kanun taslağı ile vekillerin uyması gereken etik kurallar belirleniyor ve bu konuda bütün siyasi partilerin temsilcilerinin yer alacağı bir etik komisyonu kurulması öngörülüyor.