Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE- ANTALYA

Covid-19 salgını sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde yaralar hızla sarılırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin merkezi Antalya’da basın mensuplarının soruları cevapladı. Bakan Ersoy’un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

BÜYÜKELÇİLER TEDBİRLERİ KENDİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

"Türkiye’nin 1 Haziran itibariyle başlattığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programının tanıtımı için Türkiye’ye yoğun olarak turist sağlayan ülkelerin büyükelçilerin Antalya’ya davet ettik. Büyükelçiler, sertifikasyonu hem yerinde deneyimleme şansına sahip oldu hem de gerçekten önlemlerin ne kadar düzenli şekilde çalıştırıldığını görme fırsatı yakaladı. Benim konuştuğum büyükelçiler çoğunlukla beklentilerinin çok üzerinde bir sertifikasyon programı ile karşılaştıklarını, hatta birçoğu da kendi ülkeleriyle de bu sertifikasyon programının detaylarının paylaşılmasını, kendi ülkelerinde de bu tarz önlem ve denetimlerin yapılmasını istedi. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların etkinliklerini bizzat yerinde gözlemeleri için büyükelçileri ve Avrupalı basını da ülkemize davet ettik. Buradaki en büyük amacımız Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki standartların, tedbirlerin en üst seviyede olduğunu hatta birçok Avrupa ülkesine karşılaştırılmayacak kadar iyi olduğunu bizzat yerinde gözlemlemeleri için yaptık. ‘Beklentilerimizin çok üzerinde bir sistemle karşılaştık’ diye kendileri de söylüyor.

PANDEMİ SONRASI DA DEVAM EDECEK

132 ana kriterden oluşan bu sertifikasyon programı, pandemi gerekçesi ile başladı ama bazı kurallar çıkartılarak, yeni kuralar eklenerek pandemi sonrasında da devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında nitelikli turist öncelikli olacak. Nitelikli turist için de servis standartları, hijyen standartları her yıl aşamalı şekilde yükseltilmesi gerekiyor. Bu bağlamda sertifikasyon programı en tutarlı, en kontrollü şekilde hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan sonucu sağlıyor.

ALMANYA'NIN SEYAHAT SINIRLANDIRMASI

Politik ve ekonomik gerekçeler olabilir. Korona virüs ikinci dalgası ‘ekovirüs’ şeklinde geliyor. O yüzden her ülke kendince bazı önlemler almak istiyor. AB ve Avrupa ülkeleri sonuçta paranın Avrupa sınırları içinde kalması için bir önlem almış olabilir. Tabii bunu net değil de dolaylı bir şekilde yapıyor olabilirler. Sonuçta Avrupa ülkelerinin halkları özellikle Türkiye’deki tatili çok özlediler. Bize gelen taleplerden bu çok net belli oluyor. 2021 için erken rezervasyon çok erken başladı. 2020’de tatile çıkmaktan vazgeçen birçok turist, 2021 için şimdiden erken rezervasyon yaptırmaya başladı.

10 GÜN İÇİNDE HAVA TRAFİĞİ AÇILACAK

Avrupa ülkeleri ile görüşmeler devam ediyor. Birçoğu da ufak ufak hava trafiklerini açmaya başladılar. 1 hafta 10 gün içinde çok olumlu gelişmeler olacağını ve hava trafiğinin de aşamalı olarak açılacağını düşünüyorum. Dışişleri Bakanımız ile Almanya ziyareti planlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey yetkilileri de götürüp, rakamlarımızı paylaşacağız.

HASTANE ALT YAPIMIZ AVRUPA’NIN ÇOK ÇOK ÜZERİNDE

Önemle vurgulaması gerek nokta sadece total sayılara değil, en çok ziyaretçi alan destinasyon sayılarına da bakmak gerekiyor. Antalya, Aydın, Muğla; Fethiye, Marmaris, Dalaman gibi asıl turizm destinasyonlarının verilerine baktığımızda rakamlar dünya ortalamasının çok çok altında. Avrupa ortalamasını hiç tartışıyorum bile. Antalya’da toplam vaka sayısı 11 Mart’tan bu yana 500’ün altında. Aydın’da ve Muğla’da neredeyse 300’ün altında. Günlük yeni vaka sayısı diye baktığımız zaman ise Ege’de 3, Antalya’da 5 civarlarında geziyor. Hastane alt yapısı açısından ise Avrupa’nın çok çok üzerinde hastane alt yapısına sahibiz. Şu anda hastanelerimizin hemen hemen hepsi boşaldı. Doğru dürüst korona vakası kalmadı. Bu açıdan gerekleri bir şekilde herkes görecek. Görmemezlikten gelmeyecekler diye düşünüyorum.

İÇ TURİZM HAREKETLENDİ

Türkiye genelinde turizm hareketliliği başladı. Sadece deniz, kum, güneş değil, Temmuz ve Ağustos ayı ön plana geldiği için insanların akıllarına deniz, kum, güneş geliyor. Özellikle hafta sonu kaçamakları olarak baktığımızda çok ciddi hareketlenmeler görüyoruz. Butik otellerde hafta sonları doluluk oranının yükseldiğini görüyoruz. Özellikle internet üzerinden yapılan rezervasyonları geçen seneye kıyaslandığında yüzde 50’lere varan doluluk oranı görüyoruz. İçeride hareketlilik başladı, bizim amacımız bunu dışarıya örnek olarak göstermek ve dışarıdaki harekete de başlayarak turizm sektörünü tekrar hayata geçirmek. Tabi rakam vermek şu an için erken; bir hafta 10 gün sonra daha gerçekçi rakamlar verilebilir.

AÇIK BÜFE VE ‘HER ŞEY DAHİL’ KALKMADI

Ne her şey dahil kalktı ne de açık büfe. Sadece açık büfenin sunum şekli değişti. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılması gerekti. Büfe, aynı zenginliği ile duruyor. Eskiden açık büfeden siz kendiniz alıyordunuz, şimdi camekanın arkasında durup işaret ediyorsunuz ve aşçı siz istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu. Ayrıca alakart servislerin artması da kaliteli turizm açısından bir niteliktir. Herhangi bir fiyat farkı ödemeden bu servisi alabilmek turist açısından bir kazançtır. Normal şartlarda alakart sevişler için ekstra bir fark ödemeniz gerekiyordu. Şimdi Covid-19 sebebiyle otelci arkadaşlarımız bunların maliyetlerini üstleniyor. Herhangi bir fiyat artışı yapmadan bu servisi çeşitlilik adına vermeye başladılar. "

AYASOFYA KONUSUNDA TURİZMİ GEREKÇE YAPMAMAK LAZIM

Ayasofya’nın Camii’ye çevrilmesi durumunda turizmin etkileneceği yönündeki eleştirilere cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Turizmi gerekçe yapmamak lazım. Mahkeme kararı netleştikten sonra hükümet bununla ilgili kararı alır. Biz gereken önlemleri alırız. Ama turizmle ilgili bir sıkıntı olmaz” ifadelerini kullandı.