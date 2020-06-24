Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daire, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin davayı karara bağlamasından sonra ölen, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın da arasında bulunduğu 6 sanıkla ilgili hükmü düzelterek, haklarındaki kamu davasını ölüm sebebiyle düşürdü. Mahkeme, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün olduğu 18 sanığa verilen müebbet hapis cezasını, 65 sanık hakkında beraat hükmü kurulmasını ve kalan sanıklar hakkındaki kamu davasının düşürülmesini hukuka uygun buldu.

AVUKATLARA İZİN VERİLDİ

Türkiye'nin farklı illerindeki bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüş, önceki gün öğle saatlerinde Ankara girişinde Valilik izni olmadığı gerekçesiyle durduruldu. Polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı bekleyiş sonrası dün verilen iznin ardından baro başkanları otobüslerle gittikleri Anıtkabir'i ziyaret etti.