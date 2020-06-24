Yöre halkı Trump silüeti önünde selfie çekmeyi ihmal etmiyor. Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya silüetin Trump’a benzediğini belirterek “Yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürün ona benzediğini fark etti” dedi. Mustafa Yasin Bulut ise “Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler, fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor” dedi.
Silifke'nin Trump'ı var
24.06.2020 - 06:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 06:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Silifke ilçesindeki Bükdeğirmeni Mahallesi’nde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump silüetini andırması bölgeye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor.
Etiketler : silifke,silifke trump,
713200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713200.aspx
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