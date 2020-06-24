Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yöre halkı Trump silüeti önünde selfie çekmeyi ihmal etmiyor. Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya silüetin Trump’a benzediğini belirterek “Yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürün ona benzediğini fark etti” dedi. Mustafa Yasin Bulut ise “Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler, fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor” dedi.