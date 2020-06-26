Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelgeye göre;

∂ 65 yaş ve üzeri vatandaşlar “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

∂ Üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

∂ 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

∂ Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

∂ Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devre mülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.