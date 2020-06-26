Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce bombalı saldırılarını son anda fark ederek önleyen Türk komandoları, yine büyük bir faciayı önledi. M-4 karayolunda kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir kamyoneti tespit eden komandolar, uyarı ateşi açtı. Buna rağmen durmayan ve sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan araç hızını iyice artırınca, TOW güdümlü tanksavar ile vuruldu. Araç, vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı bomba infilak etti. Bir tezgâh daha boşa çıkarak, büyük bir facia önlenmiş oldu.