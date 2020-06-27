Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş "Yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir" dedi.

Meclis’te son dönemde vaka sayısının artması üzerine parti grupları da harekete geçti. AK Parti Grup Başkanlığınca, milletvekillerinden TBMM'deki ziyaretçi yasağına titizlikle uyulması ve vatandaşların taleplerinin telefonla veya yazılı olarak alınması konularında gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. Milletvekillerine gönderilen uyarı mesajında, ziyaretçi yasağına rağmen gerek kulislerde gerekse milletvekillerinin odalarında çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunun gözlemlendiği belirtildi. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin, kendilerine mesajla iletilmesine rağmen bazı milletvekillerinin hâlen odalarında, kulislerde ve Üyeler Lokantası'nda misafirleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerinin görüldüğü kaydedildi.

CHP EVDEN ÇALIŞACAK

CHP Grup yönetimi de, Meclisteki personel yoğunluğunun azaltılması için milletvekillerine, "TBMM'deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" mesajını iletti.