MSB:"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
MSB: Pençe-Kaplan operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
28.06.2020 - 11:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Etiketler : msb,
714163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714163.aspx
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