İhlas Haber Ajansı
Tamir ettiği araç sonu oldu! 3 çocuk babası ustanın üzerine araba düştü
Kütahya'da oto tamircisi Mehmet Kahraman (41), arızalı aracı liftte tamir ettiği sırada otomobilin yaklaşık 2 metre yükseklikten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. 3 çocuk babası Kahraman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özetle DinleTamir ettiği araç sonu oldu! 3 çocuk babası ustanı...
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3. Sayfa 2 dk önce
Simav Sanayi Sitesi'nde oto tamirhanesi işleten Mehmet Kahraman, tamir etmekte olduğu araç liftten üzerine düştüğü için ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Mehmet Kahraman (41), arızalı bir otomobili tamir ederken araç liftten üzerine düştü.
- Araç yaklaşık 2 metre yükseklikten Kahraman'ın üzerine düştü.
- Çevre esnafı tarafından otomobilin altından çıkarıldı.
- Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Evli ve 3 çocuk babası olan Kahraman, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü.
- Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Simav Sanayi Sitesi’nde kendisine ait oto tamirhanesini işleten Mehmet Kahraman (41), arızalı bir otomobili tamir etmek amacıyla lifte kaldırdığı sırada lift üzerindeki araç yaklaşık 2 metre yükseklikten üzerine düştü.
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Durumu fark eden çevredeki esnaflar, Kahraman’ı otomobilin altından çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Ağır yaralanan Kahraman, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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