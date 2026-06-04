Samsun’da bir demir-çelik fabrikasında arızayı gidermek için atık su kuyusuna inen 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Kutlukent Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.

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İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçiler İnanç, Gezer ve Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

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VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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