Kayseri’de 13 katlı inşaatta çalışan işçi, yük asansöründen düşen mermerin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde 13 katlı bir inşaatta meydana geldi. 8. kata çıkarmak için dış cephedeki yük asansörüne konulan mermer, işçilerden F.C'nin (55) başına düştü.

Kayseri'de feci iş kazası! Yük asansöründeki mermer başına düştü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz işçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

