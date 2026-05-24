İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de feci iş kazası! Yük asansöründeki mermer başına düştü
Kayseri’de 13 katlı inşaatta çalışan işçi, yük asansöründen düşen mermerin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesinde bir inşaatta mermerin düşmesi sonucu bir işçi feci şekilde can verdi.
- Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde 13 katlı bir inşaatta meydana geldi.
- 8. kata çıkarılmak üzere dış cephedeki yük asansörüne konulan mermer, işçi F.C'nin (55) başına düştü.
- İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçinin olay yerinde can verdiğini belirledi.
- Talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde 13 katlı bir inşaatta meydana geldi. 8. kata çıkarmak için dış cephedeki yük asansörüne konulan mermer, işçilerden F.C'nin (55) başına düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz işçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
